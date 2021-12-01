Андрей Тихонов

Условия проведения акции «Фрибет 1 000 рублей»
1.1. Организатор Акции – ООО «БК Фаворит» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43 к. 3, этаж 1 пом. II ком. 80.
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.paribet.ru/.
1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://www.paribet.ru/pages/welcomebonus.
1.5. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.
1.6. «Фрибет» – сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.
2.1. Сроки проведения Акции - с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях осуществляется на интернет-сайте Организатора https://www.paribet.ru/pages/welcomebonus.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора – https://www.paribet.ru/, либо в официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.paribet.ru/.
3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4.1. В период проведения Акции (с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года) потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.paribet.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.
4.1.1. Воспользоваться предложением можно 1 (один) раз, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента регистрации.
4.2. В период проведения настоящей Акции для получения Участником Акции на игровой счет Фрибета в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей (далее – «Фрибет») Участнику Акции необходимо выполнить все условия настоящей Акции:
4.2.1. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 1000 рублей в течение 3 (трёх) дней с момента регистрации;
4.2.2. Заключить со своего аккаунта одно или более пари на общую сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей в течение 3 (трёх) дней с момента регистрации;
4.2.3. После выполнения условий пп. 4.2.1-4.2.2 сформировать на странице https://www.paribet.ru/account/clientSupport запрос с типом «Вопрос по идентификации» и отправить его в течение 3-х (трёх) дней с момента регистрации. В отправленном запросе необходимо прикрепить фотографию с изображением:
4.3. При выполнении пп.4.2.1.-4.2.3. и успешном прохождении идентификации личности, Участнику Акции будет начислен Фрибет номиналом 1000 (одна тысяча) рублей в течение 48 часов с момента отправки запроса, указанного в п.4.2.3 Правил.
4.4. Срок действия Фрибета – 14 (четырнадцать) дней с момента его получения.
4.5. В учёте общей суммы пари, описанных в п.4.2.2 не принимают участия:
4.5.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа пари» (досрочная выплата);
4.5.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;
4.5.3. не рассчитанные пари.
4.6. В течение 72 часов после расчета пари, заключенного посредством заключения пари на спортивные события с использованием Фрибета, на игровой счет Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.
4.7. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00, выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на игровой счет не осуществляется.
4.8. В случае, если Участник Акции после получения Фрибета не использовал его в течение срока действия Фрибета, сумма Фрибета автоматически списывается с игрового счета Участника.
4.9. Максимальная сумма Фрибета – 1000 (одна тысяча) бонусных рублей.
4.10. Сумма Фрибета размещается посредством одного пари.
4.11. В случае выигранного пари, заключенного, посредством Фрибет, Участник Акции имеет право совершить вывод денежных средств, выполнив все условия настоящей акции.
4.12. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции, а также предоставлении заведомо ложных сведений при прохождении идентификации, описанной в п.4.2.3. Правил. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.
4.13. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.
5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице - https://www.paribet.ru/pages/welcomebonus.
5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
6.1. Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.
6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.